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Реакция Линекера на новогоднюю песню Слуцкого

28 Декабря 2020, 13:26,

Depositphotos

Экс-игрок национальной сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказался о новогоднем видео казанского «Рубина», на котором главный тренер команды Леонид Слуцкий исполнил рождественскую песню на английском.

«Превосходно», - написал англичанин в своем «Твиттере», прикрепив два катающихся от смеха эмодзи.

В нынешнем сезоне чемпионата России казанский клуб набрал 28 баллов в 19 турах и занимает девятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

В первом поединке после зимнего перерыва подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть на выезде против московского «Спартака».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонид Слуцкий, Гари Линекер
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