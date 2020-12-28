Реакция Линекера на новогоднюю песню Слуцкого

Экс-игрок национальной сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказался о новогоднем видео казанского «Рубина», на котором главный тренер команды Леонид Слуцкий исполнил рождественскую песню на английском.

«Превосходно», - написал англичанин в своем «Твиттере», прикрепив два катающихся от смеха эмодзи.

В нынешнем сезоне чемпионата России казанский клуб набрал 28 баллов в 19 турах и занимает девятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

В первом поединке после зимнего перерыва подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть на выезде против московского «Спартака».