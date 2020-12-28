«Спартак» почтил память Цымбаларя

Московский «Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя. Игрок ушел из жизни 28-го декабря 2013-го года в возрасте 44 лет.

«Семь лет без Ильи Цымбаларя. Помним и любим», - гласит сообщение пресс-службы столичного клуба.

В составе «красно-белых» Цымбаларь выступал на протяжении шести лет - с 1993-го по 1999-й год. Также за свою профессиональную карьеру он также выступал за одесское «Динамо», одесский СКА, московский «Локомотив» и «Анжи».

В футболке национальной сборной России Цымбаларь сыграл 28 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.