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«Спартак» почтил память Цымбаларя

28 Декабря 2020, 12:36,


Московский «Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя. Игрок ушел из жизни 28-го декабря 2013-го года в возрасте 44 лет.

«Семь лет без Ильи Цымбаларя. Помним и любим», - гласит сообщение пресс-службы столичного клуба.

В составе «красно-белых» Цымбаларь выступал на протяжении шести лет - с 1993-го по 1999-й год. Также за свою профессиональную карьеру он также выступал за одесское «Динамо», одесский СКА, московский «Локомотив» и «Анжи».

В футболке национальной сборной России Цымбаларь сыграл 28 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Илья Цымбаларь
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