«Спартак» почтил память Цымбаларя

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28 Декабря 2020, 12:36,
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Московский «Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя. Игрок ушел из жизни 28-го декабря 2013-го года в возрасте 44 лет.
«Семь лет без Ильи Цымбаларя. Помним и любим», - гласит сообщение пресс-службы столичного клуба.
В составе «красно-белых» Цымбаларь выступал на протяжении шести лет - с 1993-го по 1999-й год. Также за свою профессиональную карьеру он также выступал за одесское «Динамо», одесский СКА, московский «Локомотив» и «Анжи».
В футболке национальной сборной России Цымбаларь сыграл 28 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Илья Цымбаларь