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Геркус: «Правление Кикнадзе и Мещерякова в «Локомотиве» - образец непрофессионализма»

28 Декабря 2020, 11:59,

ФК "Локомoтив"

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Илья Геркус отреагировал на отставку руководства «железнодорожников».

«Правление Мещерякова и Кикнадзе стало образцом непрофессионализма и войдет во все учебники. Как не надо управлять клубом. Могут с лекциями выступать», - гласит сообщение функционера в телеграм-канале.

По итогам 19 туров чемпионата России «Локомотив» имеет в своем активе 28 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.

Следующий поединок подопечные Марко Николича проведут в конце февраля 2021-го года. Соперником московской команды станет другой столичный клуб - ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус
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