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Джуджак рассказал о своём отношении к Черчесову

28 Декабря 2020, 00:34,

Динамо Москва

Бывший полузащитник «Динамо» Балаш Джуджак в «Инстаграме» ответил на сообщение о том, что главный тренер сборной России Станисла Черчесов упомянул его в своём интервью.
«Сначала боялся, потом понял, что он «большой босс» и замечательный человек», - написал венгр.
Под руководством Черчесова Джуджак провёл сезон 2014/2015. Балаш провёл 43 игры во всех турнирах и отметился 7 голами и 9 голевыми передачами. «Динамо» заняло четвёртое место в чемпионате России и вылетело в 1/8 финала Лиги Европы после противостояния с «Наполи». Сейчас венгр выступает в чемпионате ОАЭ в клубе «Аль-Айн».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Станислав Черчесов, Балаш Джуджак
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