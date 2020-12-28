Джуджак рассказал о своём отношении к Черчесову

Бывший полузащитник «Динамо» Балаш Джуджак в «Инстаграме» ответил на сообщение о том, что главный тренер сборной России Станисла Черчесов упомянул его в своём интервью.

«Сначала боялся, потом понял, что он «большой босс» и замечательный человек», - написал венгр.

Под руководством Черчесова Джуджак провёл сезон 2014/2015. Балаш провёл 43 игры во всех турнирах и отметился 7 голами и 9 голевыми передачами. «Динамо» заняло четвёртое место в чемпионате России и вылетело в 1/8 финала Лиги Европы после противостояния с «Наполи». Сейчас венгр выступает в чемпионате ОАЭ в клубе «Аль-Айн».