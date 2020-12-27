Васин не стал лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре, победу отдали Влашичу

ЦСКА подвёл итоги голосование за звание лучшего игрока команды в ноябре и декабре. Награда досталась полузащитнику Николе Влашичу, для которого подобный приз стал первым в текущем сезоне.

Этот опрос получился скандальным, так как долго с отрывом лидировал защитник Виктор Васин, который запомнился грубыми ошибками. Затем его аномально резко опередил Игорь Дивеев, но в итоге «армейцы» обнулили голоса за Васина и Дивеева, наградив Виктора Васина призом зрительских симпатий.

Ранее в этом сезоне лучшими игроками месяца становились Константин Кучаев, Бактиёр Зайнутдинов и Константин Марадшвили.