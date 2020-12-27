Что обсуждали в футболе в 2020-м: И был ли тут футбол

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27 Декабря 2020, 18:44,
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2020-й год получился далеко не самым простым. Весной все мы всерьёз переживали из-за того, что футбольные соревнования могут быть отменены чуть ли не до конца года. А уже летом некоторые жаловались, что футбола слишком много. В 2020-м было о чем поговорить, и далеко не всегда это напрямую касалось самой игры.
КОРОНАВИРУСА В БЕЛАРУСИ НЕТ
Чемпионат Беларуси по футболу в этом году получил поистине мировую известность. Весной спорт остановился во всем мире…кроме Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что он «вне видит вируса», а спорт на открытом воздухе лишь помогает побороться с этой «заразой».
Дошло до того, что права на чемпионат Беларуси начали покупать не только в России, но и в европейских странах вроде Германии, Италии и даже Англии. Известного белорусского первенства взлетела до небес. Правда эффект получился весьма скоротечным – стоило возобновиться остальным чемпионатом, как белорусский футбол снова стал волновать лишь жителей этой страны.
ДЗЮБА И ЕГО ВИДЕО
Мы уже рассказывали в нашем материале про скандалы, что интимное видео Артёма Дзюбы стало чуть ли не главным событием в российском футболе. К сожалению, но это так. Пару недель все обсуждали именно его ролик, который косвенно характеризует состояние всего отечественного футбола.
ПЕРЕХОД МИРАНЧУКА В «АТАЛАНТУ»
Куда приятнее обсуждать российских футболистов не в плане скандалов, а благодаря их спортивным достижениям. Эпопея с переходом Алексея Миранчука в топ-чемпионат длилась не первый год, но наконец-то закончилась. Вместо «Милана» Миранчук отправился в молодую и дерзкую «Аталанту».
Пока что у Лёши получается с переменным успехом – он дважды выходил в концовке и дважды забивал голы, но как только ему предоставляли чуть больше времени, так он тут же ловил звание худшего игрока матча от итальянских СМИ.
Делать выводы ещё рано, но хочется верить в лучшее.
ИНТРИГИ СПАРТАКОВСКОГО ДВОРА
«Спартак» – не только самый популярный клуб России, но и самый скандальный. В 2020-м даже те болельщики, которые не особо интересуются отечественным футболом, были в курсе о спартаковских междоусобицах.
Сначала Леонид Федун выгнал из клуба Томаса Цорна, затем пригласил Шамиля Газизова, который пообещал «бросить перчатку» «Зениту». Экс-гендир «Уфы» проработал всего четыре месяца как его отправили в отставку. В команду вернулся Дмитрий Попов, а итоговые решения, судя по инсайдам из телеграм-каналов, принимает дама сердца Леонида Федуна Зарема Салихова.
Доменико Тедеско надоело участвовать в этой «красно-белой» театральной постановке, где он долгое время выступал в роли шута. В 2021-м он покинет команду и нас ждёт новый виток скандалов, интриг и расследований.
УТКИН ПРОТИВ ВСЕХ
Бывший комментатор Василий Уткин окончательно переформатировался в блогера. И это, надо признать, получилось у него великолепно. Уткин либо сам создает инфоповоды, либо блестяще на них реагирует.
Самое яркое его выступление – заочный «баттл» с журналистом канала «Россия» Владимиром Соловьевым. Были перепалки и с Маргаритой Симоньян и язвительные комментарии в твиттере и, конечно же, эпический поцелуй с Константином Геничем.
КИКНАДЗЕ ПРОТИВ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Всего несколько дней назад Василий Кикнадзе покинул пост генерального директора «Локомотива». Бывший журналист и медиаменеджер явно провалил свою работу в стане «красно-зелёных». Это надо было умудриться, чтобы болельщики «Локомотива» начали ненавидеть тебя сильнее, чем Ольгу Смородскую.
Кикнадзе это удалось.
ПРОВАЛ РОССИИ В ЕВРОКУБКАХ
Россия впервые получила три клуба в групповом этапе Лиги чемпионов. Но теперь мы понимаем, что смысла в этом не было никакого. Россия продемонстрировала худшую за долгие годы еврокубковую кампанию. Количество фэйлов было запредельным – начиная от позорного вылета «Динамо», заканчивая безпобедными сериями «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА.
Тем не менее, одна хорошая новость есть – «Краснодар» всё-таки вышел в евровесну.
ХАМСТВО ЧЕРЧЕСОВА
Станислав Черчесов никогда не славился хорошими манерами. Вот и после провального матча со сборной Сербии он выдал нагора всё, как он умеет – опустил всех кроме себя. Особенно досталось молодым игрокам, которых он «пропесочил» по полной. Естественно, что тут же последовала обратная реакция от болельщиков и даже от футбольного клуба ЦСКА.
СМЕРТЬ МАРАДОНЫ
Пожалуй, самая трагическая новость 2020 года. Футбол без Марадоны уже никогда не будет прежним. О том, кто ушёл от нас в этом году, читайте в нашем специальном материале.
Это лишь малая часть тех тем, которые будоражили наши умы и новостные ленты в 2020-м.
А какая для вас главная футбольная новость уходящего года?
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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Артём Дзюба, Станислав Черчесов, Василий Уткин, Алексей Миранчук, Шамиль Газизов, коронавирус, Василий Кикнадзе, Беларусь