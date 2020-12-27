Что обсуждали в футболе в 2020-м: И был ли тут футбол

2020-й год получился далеко не самым простым. Весной все мы всерьёз переживали из-за того, что футбольные соревнования могут быть отменены чуть ли не до конца года. А уже летом некоторые жаловались, что футбола слишком много. В 2020-м было о чем поговорить, и далеко не всегда это напрямую касалось самой игры.

КОРОНАВИРУСА В БЕЛАРУСИ НЕТ

Чемпионат Беларуси по футболу в этом году получил поистине мировую известность. Весной спорт остановился во всем мире…кроме Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что он «вне видит вируса», а спорт на открытом воздухе лишь помогает побороться с этой «заразой».

Дошло до того, что права на чемпионат Беларуси начали покупать не только в России, но и в европейских странах вроде Германии, Италии и даже Англии. Известного белорусского первенства взлетела до небес. Правда эффект получился весьма скоротечным – стоило возобновиться остальным чемпионатом, как белорусский футбол снова стал волновать лишь жителей этой страны.

Embed from Getty Images

ДЗЮБА И ЕГО ВИДЕО

Мы уже рассказывали в нашем материале про скандалы, что интимное видео Артёма Дзюбы стало чуть ли не главным событием в российском футболе. К сожалению, но это так. Пару недель все обсуждали именно его ролик, который косвенно характеризует состояние всего отечественного футбола.

ПЕРЕХОД МИРАНЧУКА В «АТАЛАНТУ»

Куда приятнее обсуждать российских футболистов не в плане скандалов, а благодаря их спортивным достижениям. Эпопея с переходом Алексея Миранчука в топ-чемпионат длилась не первый год, но наконец-то закончилась. Вместо «Милана» Миранчук отправился в молодую и дерзкую «Аталанту».

Пока что у Лёши получается с переменным успехом – он дважды выходил в концовке и дважды забивал голы, но как только ему предоставляли чуть больше времени, так он тут же ловил звание худшего игрока матча от итальянских СМИ.

Делать выводы ещё рано, но хочется верить в лучшее.

Embed from Getty Images

ИНТРИГИ СПАРТАКОВСКОГО ДВОРА

«Спартак» – не только самый популярный клуб России, но и самый скандальный. В 2020-м даже те болельщики, которые не особо интересуются отечественным футболом, были в курсе о спартаковских междоусобицах.

Сначала Леонид Федун выгнал из клуба Томаса Цорна, затем пригласил Шамиля Газизова, который пообещал «бросить перчатку» «Зениту». Экс-гендир «Уфы» проработал всего четыре месяца как его отправили в отставку. В команду вернулся Дмитрий Попов, а итоговые решения, судя по инсайдам из телеграм-каналов, принимает дама сердца Леонида Федуна Зарема Салихова.

Доменико Тедеско надоело участвовать в этой «красно-белой» театральной постановке, где он долгое время выступал в роли шута. В 2021-м он покинет команду и нас ждёт новый виток скандалов, интриг и расследований.

УТКИН ПРОТИВ ВСЕХ

Бывший комментатор Василий Уткин окончательно переформатировался в блогера. И это, надо признать, получилось у него великолепно. Уткин либо сам создает инфоповоды, либо блестяще на них реагирует.

Самое яркое его выступление – заочный «баттл» с журналистом канала «Россия» Владимиром Соловьевым. Были перепалки и с Маргаритой Симоньян и язвительные комментарии в твиттере и, конечно же, эпический поцелуй с Константином Геничем.

КИКНАДЗЕ ПРОТИВ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Всего несколько дней назад Василий Кикнадзе покинул пост генерального директора «Локомотива». Бывший журналист и медиаменеджер явно провалил свою работу в стане «красно-зелёных». Это надо было умудриться, чтобы болельщики «Локомотива» начали ненавидеть тебя сильнее, чем Ольгу Смородскую.

Кикнадзе это удалось.

ПРОВАЛ РОССИИ В ЕВРОКУБКАХ

Россия впервые получила три клуба в групповом этапе Лиги чемпионов. Но теперь мы понимаем, что смысла в этом не было никакого. Россия продемонстрировала худшую за долгие годы еврокубковую кампанию. Количество фэйлов было запредельным – начиная от позорного вылета «Динамо», заканчивая безпобедными сериями «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА.

Тем не менее, одна хорошая новость есть – «Краснодар» всё-таки вышел в евровесну.

Embed from Getty Images

ХАМСТВО ЧЕРЧЕСОВА

Станислав Черчесов никогда не славился хорошими манерами. Вот и после провального матча со сборной Сербии он выдал нагора всё, как он умеет – опустил всех кроме себя. Особенно досталось молодым игрокам, которых он «пропесочил» по полной. Естественно, что тут же последовала обратная реакция от болельщиков и даже от футбольного клуба ЦСКА.

СМЕРТЬ МАРАДОНЫ

Пожалуй, самая трагическая новость 2020 года. Футбол без Марадоны уже никогда не будет прежним. О том, кто ушёл от нас в этом году, читайте в нашем специальном материале.

Это лишь малая часть тех тем, которые будоражили наши умы и новостные ленты в 2020-м.

А какая для вас главная футбольная новость уходящего года?