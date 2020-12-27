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​ЦСКА обнулил голоса за Васина как за лучшего игрока в ноябре-декабре

27 Декабря 2020, 15:53,

LiveSport.Ru

На официальном сайте ЦСКА проходит голосование, по итогам которого будет выявлен лучший игрок команды в ноябре-декабре.

После публикации в популярном паблике ВГИК Виктор Васин, которого многие помнят по грубым ошибкам, вырвался в лидеры с огромным отрывом. В скором времени каким-то немыслимым образом стали накручиваться голоса за другого защитника Игоря Дивеева.

Дивеев даже обошёл Васина, но теперь на сайте голоса за обоих защитников обнулились до 800 с лишним. Лидером же голосования стал полузащитник Никола Влашич, за которого проголосовали более 2,5 тысячи человек.

В социальных сетях люди стали выражать недовольство вмешательством клуба в ход голосования.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Васин, Игорь Дивеев
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