Министр иностранных дел России Лавров прокомментировал скандальный эпизод с Тедеско в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Матч ТВ» дал комментарий по поводу скандального эпизода с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в гостевом матче Премьер-лиги против «Сочи».

После игры Тедеско пожаловался, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил его по национальному признаку. Бородин позже сказал, что использовал две фразы: «Это наша земля и наш Колизей».

«Если было что-то сказано вроде «Это наша земля, поэтому веди себя, как скажем», то это не русское отношение к гостям», - прокомментировал ситуацию Лавров, который является болельщиком «Спартака».