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​ЦСКА показал сцену из «Иронии судьбы», Ипполита сыграл Влашич

27 Декабря 2020, 12:51,

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ЦСКА продолжает выпускать новогодний контент. На этот раз пресс-служба «армейцев» опубликовала видео с пародией на сцену из культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Роль Ипполита сыграл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорватский лидер московской команды моется под душем в шапке и клубной куртке.

 

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Виктора Ганчаренко отстаёт на четыре зачётных балла. Весной «армейцы» проведут в чемпионате ещё одиннадцать матчей и постараются бросить питерцам вызов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич
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