​ЦСКА показал сцену из «Иронии судьбы», Ипполита сыграл Влашич

ЦСКА продолжает выпускать новогодний контент. На этот раз пресс-служба «армейцев» опубликовала видео с пародией на сцену из культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Роль Ипполита сыграл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорватский лидер московской команды моется под душем в шапке и клубной куртке.

В новой серии «Новогоднего телевидения #CSKATV» — классический эпизод из главного советского фильма о Новом годе



И пара тут тоже будет ОЧЕНЬ много pic.twitter.com/U1bpb6OJbP — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 27, 2020

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Виктора Ганчаренко отстаёт на четыре зачётных балла. Весной «армейцы» проведут в чемпионате ещё одиннадцать матчей и постараются бросить питерцам вызов.