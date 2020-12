Слуцкий споёт рождественскую песню на английском языке

Пресс-служба «Рубина» опубликовала в Twitter необычный анонс с участием главного тренера команды Леонида Слуцкого. Судя по всему, в воскресенье вечером рулевой казанцев исполнит рождественскую песню All I Want For Christmas Is You на английском языке. Это событие запланировано на 20:21. Время является отсылкой к наступающему году.

Отметим, что «Рубин» первую часть сезона завершил на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Впереди у команды Леонида Слуцкого ещё одиннадцать матчей в рамках чемпионата.

Леонид Слуцкий работает главным тренером «Рубина» уже год.