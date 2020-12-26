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Казанский назвал участников «Что? Где? Когда?», которые являются футбольными болельщиками

26 Декабря 2020, 23:53,

Динамо Москва

Телекомментатор Денис Казанский отметил, что в «Что? Где? Когда?» достаточно много футбольных болельщиков.

— Борис Левин, Леонид Тимофеев очень внимательно следит, Козлов — не скажу, что за всем происходящим в турах, но за общим положением дел точно. Борис Крюк вовлечен в игру невероятно, причем во все детали, - приводит слова Казанского Sport24.

Также, по словам журналиста, любят футбол Борис Белозеров, Николай Крапель, Станислав Мереминский, а Денис Лагутин и распорядительница Полина вовсе являются сотрудниками «Динамо».

Напомним, что Денис Казанский на протяжении 2020 года принимает участие в съемках игры в качестве представителя спонсора, букмекерской компании. Ранее в «Что? Где? Когда?» играл другой телекомментатор Василий Уткин, а в 2016 году в роли знатоков побывали футболисты сборной России во главе с Леонидом Слуцким, которые в то время готовились к чемпионату Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Денис Казанский
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