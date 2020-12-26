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Савин: «Локомотив» предлагал 100 тысяч долларов в месяц, но я выбрал Газзаева. В итоге вернулся в Пермь с авоськой»

26 Декабря 2020, 22:35,

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Известный блогер и бывший футболист Евгений Савин вспомнил, как в 2007 году вёл переговоры с ЦСКА и «Локомотивом» и почти перебрался в «армейский» клуб, но в итоге остался в «Амкаре».

«Когда уже позвал Валерий Газзаев, мы встретились. Как сейчас помню, у него в кабинете как на юбилее у Валерия Леонтьева. У него дым валит, его не видно. Он показал мне визитку и сказал: «Ты сделал правильный выбор». Там были трофеи, которые выиграл ЦСКА.

ЦСКА предлагал мне 40 тысяч евро в месяц и квартиру на Ходынке, и тут появился «Локомотив». Приехал Юрий Палыч Сёмин и кто-то из тех, кто отвечал за финансы. У моего агента Сафонова спросили: «Сколько вам предлагает ЦСКА?». И Сафонов пишет не 40 тысяч, а 60. Палыч говорит: «Мы можем больше». Я реально вспотел.

Если не ошибаюсь, «Локомотив» предлагал 100 тысяч долларов. До сих пор спрашиваю себя, почему я это сделал. Но я выбрал Газзаева, потому что в Бышовца не особо верил. Потерял кучу денег, а потом с ЦСКА не получилось. И я как в страшном сне с авоськой возвращаюсь в Пермь. А потом перешёл в «Крылья» через полгода.

100 тысяч долларов в месяц, контракт на пять лет. Это ж сколько денег? Шесть миллионов! Шесть миллионов, до свидания…» - сказал Савин в программе Сычёв подкаст и Денис Казанский на YouTube.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Валерий Газзаев, Анатолий Бышовец, Евгений Савин
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