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​Министр иностранных дел России Лавров выступает за российского тренера для «Спартака»

26 Декабря 2020, 21:56,

Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу ситуации на тренерском мостике «Спартака» - клуба, за который он болеет. Фрагмент интервью Лаврова для «Матч ТВ» был опубликован в Telegram-канале МИД России.

Среди прочих Лавров получил вопрос о том, кто должен быть тренером «Спартака» - россиянин или иностранец. Глава МИД сказал, что всегда выступал за россиянина, не став называть конкретных имён.

В настоящий момент «Спартак» возглавляет немецкий специалист Доменико Тедеско. Его контракт рассчитан до конца сезона. Тренер успел заявить, что не будет продлевать трудовое соглашение.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сергей Лавров
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Комментарии (2)
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0
jUMPER
26 Декабря 2020, 22:31

Дык там цельная россыпь бывших с духом...))) пусть на спичках вытянут...)))

1
Zenituwka
26 Декабря 2020, 22:12

Согласен с Лавровым. Лучший кандидат Гунько. С ним в ФНЛ попасть самая лёгкая дорога)

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