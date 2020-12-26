​Министр иностранных дел России Лавров выступает за российского тренера для «Спартака»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу ситуации на тренерском мостике «Спартака» - клуба, за который он болеет. Фрагмент интервью Лаврова для «Матч ТВ» был опубликован в Telegram-канале МИД России.

Среди прочих Лавров получил вопрос о том, кто должен быть тренером «Спартака» - россиянин или иностранец. Глава МИД сказал, что всегда выступал за россиянина, не став называть конкретных имён.

В настоящий момент «Спартак» возглавляет немецкий специалист Доменико Тедеско. Его контракт рассчитан до конца сезона. Тренер успел заявить, что не будет продлевать трудовое соглашение.