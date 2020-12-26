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​Савин рассказал, как Слуцкий оштрафовал Игнатьева на тысячу долларов за пиво

26 Декабря 2020, 21:28,

ФК "Локомoтив"

Известный блогер Евгений Савин, который раньше был футболистом, вспомнил, как Леонид Слуцкий оштрафовал Владислава Игнатьева в «Крыльях Советов».

«Игнатьев тогда пришёл из первой лиги. Мы отработали первую тренировку, там СПА, бассейн… И Влад такой накинул халатик и тоже по бокалу пива. Он подумал: «Я же в рай попал». Тоже в общем подстроился, заказал себе пиво…

Тут Слуцкий идёт. И он видит игрока, который только из первой лиги пришёл, а уже с пивом сидит. И он ему как дал… По-моему, на тысячу долларов оштрафовал. Говорит: «Это будет самое дорогое пиво в твоей жизни», - вспомнил Савин в программе Сычёв подкаст и Денис Казанский на YouTube.

В настоящий момент Игнатьев выступает за «Локомотив».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Крылья Советов, Леонид Слуцкий, Владислав Игнатьев, Евгений Савин
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