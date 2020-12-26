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Экс-вратарь «Спартака» Дикань получит четыре бутылки пива за голы от Месси

26 Декабря 2020, 21:14,

fratria.ru

Компания Budweiser выпустила лимитированную серию пива в честь рекорда Лионеля Месси. Аргентинец забил 644 гола за один клуб и обошёл по этому показателю легендарного Пеле.

Budweiser выпустила 644 бутылки пива, на каждой можно увидеть номер гола Месси. Пиво достанется вратарям, которые пропускали эти самые голы от форварда «Барселоны».  

Больше всех получит голкипер Диего Алвес – ему достанется 21 бутылка пенного напитка. На втором месте Горка Ираисос, которому достанется 18 бутылок.

Стоит сказать, что четыре бутылки пива получил Андрей Дикань, который пропустил четыре года от Лионеля Месси в матчах «Спартака» против «Барселоны» в 2012 году. Всего напиток достанется 160 вратарям, которых огорчал Месси.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Андрей Дикань
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Комментарии (2)
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0
Кар Карыч
26 Декабря 2020, 21:36

Бедные вратари эйбара и алавеса! Захлебнутся!

0
779
26 Декабря 2020, 21:22

Редкий случай, когда вратари рады, что пропустили.)))
Алвес так и набухаться может. Правда куда рентабельнее продать на аукционе.

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