Почему «Спартак» не стал менять Тедеско

Объявление Доменико Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт, поставило «Спартак» в непростое положение. Клубу было бы выгоднее сразу расстаться с немцем и уже зимой привлечь нового тренера, чтобы сохранить максимальную мотивацию команды на остаток сезона и работать на трансферном рынке на долгосрочную перспективу. Тем не менее, «красно-белые» решили сохранить Тедеско до конца сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, почему было принято именно такое решение.

Если верить слухам, «Спартак» всё-таки рассматривал вариант с зимней сменой тренера, но, прозондировав почву, решил не принимать скоропалительных решений. Судя по фамилиям, которые всплывают в СМИ, «красно-белые» нацелены снова заполучить специалиста из-за рубежа. Однако пригласить достаточно квалифицированного иностранного тренера посреди сезона не так-то просто.

Сама по себе работа в чемпионате России, пускай даже и в таком статусном клубе как «Спартак», не является особенно привлекательной для качественных зарубежных тренеров. Помимо денег, должно быть что-то ещё. Важным аргументом для «красно-белых» может стать участие команды в Лиге чемпионов. Если «Спартак» финиширует хотя бы на втором месте в Премьер-лиге и попадёт в квалификацию престижнейшего евротурнира, клуб станет более интересным на рынке – как для футболистов, так и для тренеров. На сегодняшний же день перспективы «Спартака» туманны.

Словом, летом зарубежные тренеры смогут оценивать «Спартак» и возможность поработать здесь более объёмно, чем зимой. Приходить в московский клуб посреди сезона, проводить зимние сборы, знакомиться с командой, перестраивать игру под свои требования на вторую часть сезона – вряд ли иностранным тренерам это интересно. Лучше принимать команду летом, чтобы начинать всё с чистого листа. Неслучайно топовые переходы тренеров и футболистов зачастую происходят именно между сезонами.

Ещё одним фактором, отталкивающим любых – не только иностранных – тренеров от «Спартака» является чехарда внутри клуба. Томас Цорн проработал генеральным директором «красно-белых» около года. Дальше на эту должность пришёл Шамиль Газизов, который продержался всего лишь пять месяцев. Такая кадровая турбулентность влечёт за собой неблагоприятные условия для работы, что понимает любой тренер. Так что переговоры с иностранцами, которых хочет заполучить «Спартак», могут оказаться достаточно долгими.

Учитывая все эти факторы, боссы «Спартака» решили никуда не торопиться и не менять Тедеско на первого попавшегося тренера зимой. Болельщикам «красно-белых» надоели частые кадровые перестановки на всех уровнях, включая тренерский мостик, - им хочется стабильности. Так что, возможно, основательный подход к поиску нового тренера является правильным решением. А пока клуб будет работать по разным кандидатурам и вести переговоры, Доменико Тедеско постарается уйти красиво.