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«Спартак» опубликовал новогоднее поздравление, Мозес заговорил по-русски

26 Декабря 2020, 18:37,

Global Look Press

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала новогоднее поздравление футболистов. В ролике можно увидеть таких игроков, как Алекс Краль, Джордан Ларссон, Александр Максименко, Наиль Умяров, Георгий Джикия, Айртон, Роман Зобнин и Виктор Мозес. Не обошлось без шуток футболистов «красно-белых» в адрес друг друга.

Стоит отметить, что Мозес даже произнёс на русском языке фразу «С Новым годом», хотя сделал это не без труда. Виктор пожелал «Спартаку» стать чемпионами российской Премьер-лиги.

 

Добавим, что первую часть сезона «Спартак» завершил на третьей позиции в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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