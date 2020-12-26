«Спартак» опубликовал новогоднее поздравление, Мозес заговорил по-русски

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26 Декабря 2020, 18:37,
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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала новогоднее поздравление футболистов. В ролике можно увидеть таких игроков, как Алекс Краль, Джордан Ларссон, Александр Максименко, Наиль Умяров, Георгий Джикия, Айртон, Роман Зобнин и Виктор Мозес. Не обошлось без шуток футболистов «красно-белых» в адрес друг друга.
Стоит отметить, что Мозес даже произнёс на русском языке фразу «С Новым годом», хотя сделал это не без труда. Виктор пожелал «Спартаку» стать чемпионами российской Премьер-лиги.
Добавим, что первую часть сезона «Спартак» завершил на третьей позиции в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва