От интима до расизма: Самые громкие футбольные скандалы 2020 года

2020-й запомнится многим как один из самых непростых годов. Мы три месяца без футбола, при этом футбольных скандалов было едва ли не больше, чем обычно. Какие-то случились по чей-то глупости, другие – вполне себе осознанно. Вспоминаем и морщимся вместе.

ДЗЮБА И ТО САМОЕ ВИДЕО

Без сомнения интимное видео Артёма Дзюбы – это главный футбольный скандал 2020-го. Мало кто смотрел, но практически все обсуждали. Дошло даже до Владимира Путина, который высказался об этом во время своей ежегодной пресс-конференции.

Ситуация смешная, глупая и весьма показательная. На несколько дней все в России забыли о том, что в спорте бывают какие-то иные проблемы. Морализаторство лилось изо всех щелей, а после отстранения Дзюбы из сборной России начался новый виток обсуждения – допустимо ли такое поведение капитана национальной команды или нет.

Но, надо признать, всё закончилось достаточно хорошо. Дзюба спокойно забивает за «Зенит», а Черчесов сказал, что двери для Артёма в сборную будут открыты весной.

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ИЗБИЕНИЕ СУДЬИ ШИРОКОВЫМ

Роман Широков всего день назад узнал приговор суда по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова. Бывшему игроку «Зенита» и ЦСКА назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и 100 часов обязательных работ.

Широков никогда не славился интеллектуальными поступками, и он в очередной раз продемонстрировал это. Роман начал избивать судью в матче любительских команд, а после окончания суда решил продать свои кроссовки, которыми он наносил удары за 100 тысяч рублей. Гениально.

СУДЕЙСТВО В МАТЧЕ «СОЧИ» - «СПАРТАК»

Одной из причин, почему Широков бил Данченкова – плохое судейство в матче «Сочи» - «Спартак». Не пытайтесь понять логику Романа. У него видимо все судьи на одно лицо.

Но лицо Василия Казарцева запомнили многие. Человек допустил огромное количество ошибок, после чего дело дошло даже до детектора лжи. Владелец «Спартака» Леонид Федун даже пообещал снять «Спартак» с чемпионата России, но, как мы знаем, дело до этого не дошло.

Тем не менее, Казарцев серьёзно подпортил свою репутацию.

«РАСИЗМ» В МАТЧЕ «ПСЖ» - «ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР»

Вряд ли многим болельщикам был интересен этот матч Лиги чемпионов, однако о нём говорили несколько дней. Причиной тому стали слова четвёртого арбитра из Румынии, который назвал Пьера Вебо «чёрным парнем». Позже выяснилось, что судья не хотел никого оскорбить. Дело в том, что по-румынски negro – темный/черный и это слово не несет в себе негативного акцента.

Тем не менее, тогда это объяснить не удалось. «Истанбул» в гневе покинул поле, матч сыграли только через сутки. Турецкая команда была разгромлена.

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КОНФЛИКТУЮЩИЙ ТЕДЕСКО

Доменико Тедеско очень часто попадал в скандальные ситуации в 2020-м. К наставнику «Спартака» будто приклеиваются неприятные истории. Из свежего – конфликт между ним и рядом представителей «Сочи». Сначала Тедеско обвинил тренера вратарей сочинской команды Дмитрия Бородина в расизме, а затем сам показывал вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву жест шелеста купюр, наблюдая на проплаченный характер матча.

КДК РФС пришлось долго разбираться с действиями немца, который скоро уедет из России. Как результат – трехматчевая дисквалификация.

ЧЕРЧЕСОВ ПРОТИВ МОЛОДЁЖИ

0:5 от сборной Сербии запомнились многим. Даже тем, кто сборную России смотрит лишь по праздникам. Станислав Черчесов не привык брать вину на себя. Зато обвинять других – это его профиль. Главный тренер сборной России пришёл на эфир «Матч ТВ» и устроил настоящий разнос своим подопечным. Больше всего досталось «позолоченной» молодёжи.

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«ВЕРСУС» УТКИНА И СОЛОВЬЕВА

Василий Уткин в 2020-м окончательно переформатировался из комментатора в блогера. А основную популярность ему принес «версус» с ведущим телеканала «Россия» Владимиром Соловьевым. Не будем пересказывать детали их заочной перепалки, но, думаю, все признают, что победу в этом поединке стоит отдать именно Уткину.

КУИНСИ ПРОМЕС И «ПОНОЖОВЩИНА»

Пару недель назад из Голландии пришла шокирующая новость – экс-игрока «Спартака» Куинси Промеса арестовали по подозрению в нанесении ударов ножом своему родственнику. Футболиста арестовали и предъявили обвинение.

Однако всего через сутки Промеса освободили, и он даже успел сыграть матч за «Аякс». Сам Куинси утверждает, что его не было на месте преступления, но для следователей он всё ещё значится в числе подозреваемых. Следствие, как говорится, продолжается.

Максим МАЛЮКОВ