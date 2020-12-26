Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Калиниченко: «Ничего странного, что Ракицкого не вызывали в сборную Украины, он сделал свой выбор»

26 Декабря 2020, 15:25,

fratria.ru

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко высказался о ситуации с защитником петербургского «Зенита» Ярославом Ракицким, которого перестали вызывать в национальную команду после переезда в чемпионат России.

«Странно ли, что Ракицкого не вызвали в сборную Украины? Нет. Он сделал свой выбор.

Вызвал бы я Ракицкого, если бы был тренером? Конечно, нет. Ну мне и не дали бы», - рассказал Калиниченко в эфире программы «Футбольный хейт».

Напомним, что осенью минувшего года Ракицкий принял решение о завершении международной карьеры и сосредоточился на выступлениях за «Зенит».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Максим Калиниченко, Ярослав Ракицкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола