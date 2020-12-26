Калиниченко: «Ничего странного, что Ракицкого не вызывали в сборную Украины, он сделал свой выбор»

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26 Декабря 2020, 15:25,
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Экс-футболист московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко высказался о ситуации с защитником петербургского «Зенита» Ярославом Ракицким, которого перестали вызывать в национальную команду после переезда в чемпионат России.
«Странно ли, что Ракицкого не вызвали в сборную Украины? Нет. Он сделал свой выбор.
Вызвал бы я Ракицкого, если бы был тренером? Конечно, нет. Ну мне и не дали бы», - рассказал Калиниченко в эфире программы «Футбольный хейт».
Напомним, что осенью минувшего года Ракицкий принял решение о завершении международной карьеры и сосредоточился на выступлениях за «Зенит».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Максим Калиниченко, Ярослав Ракицкий