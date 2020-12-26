Калиниченко: «Ничего странного, что Ракицкого не вызывали в сборную Украины, он сделал свой выбор»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко высказался о ситуации с защитником петербургского «Зенита» Ярославом Ракицким, которого перестали вызывать в национальную команду после переезда в чемпионат России.

«Странно ли, что Ракицкого не вызвали в сборную Украины? Нет. Он сделал свой выбор.

Вызвал бы я Ракицкого, если бы был тренером? Конечно, нет. Ну мне и не дали бы», - рассказал Калиниченко в эфире программы «Футбольный хейт».

Напомним, что осенью минувшего года Ракицкий принял решение о завершении международной карьеры и сосредоточился на выступлениях за «Зенит».