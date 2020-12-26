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Гендиректор «Сочи» ответил на вопрос о возвращении Кокорина

26 Декабря 2020, 13:41,

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Дмитрий Рубашко, занимающий пост гендиректора футбольного клуба «Сочи», ответил на вопрос о возможном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина.

«Все возможно в этой жизни. Я в этот период с Александром не разговаривал, но понимаю, что он получает мало времени и часто травмируется. При возможности пообщаюсь с ним. Знаю, что он очень любит играть в футбол», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что во второй половине сезона-2019/2020 играл за южан на правах аренды. Он провел десять поединков, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Летом Кокорин на правах свободного агента перешел в московский «Спартак». Стороны подписали долгосрочный трудовой договор по схеме «3+1».

В текущем сезоне чемпионата России форвард провел восемь матчей и забил два гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Сочи, Дмитрий Рубашко
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