Гендиректор «Сочи» ответил на вопрос о возвращении Кокорина

Дмитрий Рубашко, занимающий пост гендиректора футбольного клуба «Сочи», ответил на вопрос о возможном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина.

«Все возможно в этой жизни. Я в этот период с Александром не разговаривал, но понимаю, что он получает мало времени и часто травмируется. При возможности пообщаюсь с ним. Знаю, что он очень любит играть в футбол», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что во второй половине сезона-2019/2020 играл за южан на правах аренды. Он провел десять поединков, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Летом Кокорин на правах свободного агента перешел в московский «Спартак». Стороны подписали долгосрочный трудовой договор по схеме «3+1».

В текущем сезоне чемпионата России форвард провел восемь матчей и забил два гола.