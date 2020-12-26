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Ярошик назначен главным тренером словенского клуба

26 Декабря 2020, 11:05,


Экс-футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик назначен главным тренером словенского «Целе». Об этом информирует пресс-служба словенского клуба.

43-летний чешский специалист сменил у руля команды Душана Косича. В данный момент «Целе» играет в высшем дивизионе чемпионата страны, а в сезоне-2019/2020 команда впервые в своей истории стала чемпионом Словении.

В нынешнем розыгрыше «Целе» сыграл 19 поединков, набрал 23 балла и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Предыдущим местом работы Ярошика был чешский клуб «Усти-над-Лабем».

Напомним, что Иржи выступал в составе ЦСКА с 2003-го по 2004-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Иржи Ярошик, Целе
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