Ярошик назначен главным тренером словенского клуба

Экс-футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик назначен главным тренером словенского «Целе». Об этом информирует пресс-служба словенского клуба.

43-летний чешский специалист сменил у руля команды Душана Косича. В данный момент «Целе» играет в высшем дивизионе чемпионата страны, а в сезоне-2019/2020 команда впервые в своей истории стала чемпионом Словении.

В нынешнем розыгрыше «Целе» сыграл 19 поединков, набрал 23 балла и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Предыдущим местом работы Ярошика был чешский клуб «Усти-над-Лабем».

Напомним, что Иржи выступал в составе ЦСКА с 2003-го по 2004-й год.