В «Спартак» уже не хотят идти: Почему Тедеско остаётся

«Спартак» объявил, что Доменико Тедеско останется главным тренером «Спартака» до конца сезона, то есть немец отработает свой контракт целиком. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о случившемся.

Итак, Доменико Тедеско продолжит работу со «Спартаком». В пятницу «красно-белые» официально объявили, что немец будет руководить командой и во второй части сезона. Как мы помним, ранее Тедеско заявил, что не будет продлевать с москвичами контракт, который заканчивается, потому что хочет быть ближе к семье (правда, ещё полгода разлуки он, видимо, готов потерпеть).

Между заявлениями Тедеско о том, что контракт он продлевать не будет, и «Спартака», что немец отработает свой договор до конца, прошло больше недели. Очевидно, что «красно-белые» хотели оперативно найти нового наставника, который приступил бы к работе уже сейчас. Слухи, просачивающиеся в СМИ, также подтверждают, что «Спартак» хотел нанять нового наставника. Однако договориться с хорошим тренером не удалось.

Нужен ли был «Спартаку» новый тренер уже сейчас? Конечно. В футбольной практике есть примеры, когда тренеры успешно работают, зная, что через полгода покинут клуб. Такая практика наиболее распространена в «Баварии», где, Юпп Хайнкесс, например, успел выиграть всё, что можно, уступая место Пепу Гвардиоле. Однако случай «Спартака» иной. В «Баварию», например, многие игроки стремятся вне зависимости от личности тренера, а вот «красно-белые», по сути, зимой не смогут вести нормальную селекцию. Кроме того, есть ещё один важный момент. В России крайне короткое летнее межсезонье, и у нового тренера будет очень мало времени, чтобы что-то изменить.

В целом ситуация была вполне прогнозируема. Какой-либо сильный специалист срываться в Россию зимой вряд ли был бы готов, и причин тут слишком много. На самом деле очень хорошо, что руководство «Спартака» не стало в панике брать хоть кого-то, того же Кике Сетьена, об интересе к которому сообщалось. Даже если Тедеско уже не горит желанием работать в «Спартаке», тем не менее это не повод нанимать первого попавшегося.

Отдельно хочется отметить тот факт, что Сетьен не пришёл. Он дружен с Дмитрием Поповым и явно хотел бы работать. Однако его кандидатура не прошла. Хорошо, что дружеские отношения не стали превалировать над профессиональными. При этом вряд ли найдется хоть кто-то, кто верит в то, что Сетьен – хороший выбор для «Спартака».

Сохранение Тедеско на вторую часть сезона – это ещё и шанс сохранить его на будущее. Немец даёт результат в «Спартаке», а это главное. Если Тедеско сможет занять второе место, то перед ним замаячит Лига чемпионов, под которую можно будет и продлить контракт хотя бы ещё на один сезон. Если же немец в любом случае намерен уйти, то у «Спартака» появилось время спокойно искать нового тренера. Времени у руководства теперь минимум полгода, так что к данному вопросу можно будет подойти вдумчиво и спокойно.

Андрей Центров