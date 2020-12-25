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​Калиниченко: «Когда Черчесов играл, он мог обозвать любого игрока любым словом»

25 Декабря 2020, 23:48,

Евро-Футбол.Ру

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко в программе «Футбольный хейт» на YouTube высказался по поводу выступлений со Станиславом Черчесовым.

«Что прикольного делал Черчесов [в коллективе]? Ну, у него сама подача была… Он приходил и мог обозвать любого игрока любым словом. Это когда он ещё играл, я ведь застал то время. Слава Богу, меня Черчесов никак не называл.

Реагировали ли на оскорбления люди? Все знали, что Стас – легенда. И все знали, что он по-доброму. Не было такого, что он до кого-то доколупывается. Вообще футбольный коллектив выходит за рамки нормального восприятия, там шутки могут быть совершенно другие», - сказал Калиниченко.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Станислав Черчесов, Максим Калиниченко
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