Сёмин вернётся в «Локомотив», «Барселону» возглавит новый тренер, а также причина, почему оставили Тедеско – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о возможном возвращении Юрия Сёмина в «Локомотив», а также о том, почему «Спартак» сохранил Доменико Тедеско на тренерском мостике, и кто может стать новым тренером «Барселоны». Об этом и не только – в заключительном выпуске рубрики слухов в 2020 году.

Сёмин может вернуться в «Локомотив»

Фанаты «Локомотива» торжествуют – Анатолий Мещеряков и Василий Кикнадзе, в адрес которых в последние полгода полетело множество стрел, покинули клуб. Увольнять Марко Николича пока вроде бы никто не собирается, несмотря на нахождение команды на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Однако уже пошли слухи о возможном возвращении в «Локомотив» Юрия Сёмина. Впрочем, речь не обязательно идёт о должности главного тренера. Возможно, у заслуженного тренера будет иная роль. Вернув Сёмина в клуб, новые руководители смогут рассчитывать на лояльность в кругах болельщиков.

«Тоттенхэм» рад переходу Почеттино в «ПСЖ»

В ближайшее время «ПСЖ» должен официально объявить об отставке Томаса Тухеля с должности главного тренера. Немец вывел команду в финал Лиги чемпионов, однако в футболе ты либо первый, либо никто. Оставляя в покое цитаты Жозе Моуринью, стоит сказать, что новым тренером парижан, вероятно, станет Маурисио Почеттино. СМИ пишут о том, что скорому назначению аргентинца в Париже очень рады в «Тоттенхэме». Дело в том, что лондонцы продолжают платить Почеттино зарплату, хотя он не работает уже тринадцать месяцев. Таковы условия контракта. Если же Маурисио найдёт новый клуб, «шпоры» освободятся от выплат экс-тренеру.

Трансфер Мбаппе в «Реал» может сорваться

Талантливого Килиана Мбаппе слухи давно связывают с «Реалом». Впрочем, на днях появилась информация о том, что в мадридском клубе забеспокоились по поводу возможности подписания форварда. Якобы на решение Мбаппе по своему будущему может повлиять смена на тренерском мостике «ПСЖ». После смены Томаса Тухеля на Маурисио Почеттино Килиан может сделать выбор в пользу продления контракта с парижанами.

Тухель может перейти в «Барселону»

Об уходе Томаса Тухеля из «ПСЖ» ещё не было объявлено официально, но немца слухи уже начали отправлять в другие топ-клубы. Так, Тухеля называют возможным сменщиком Рональда Кумана в «Барселоне». Голландец возглавил каталонскую команду только летом, но игра и результаты не впечатляют, поэтому всё возможно. В то же время в прессе появилась информация о том, что сам Тухель заинтересован в работе в Англии. Так, Томас охотно бы согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал».

Почему «Спартак» сохранил Тедеско

Спекуляции по поводу будущего Доменико Тедеско должны прекратиться. По крайней мере, на ближайшие несколько месяцев. «Спартак» решил оставить тренера до конца сезона, несмотря на заявление Доменико о том, что продлевать контракт он не будет. По слухам, решение «красно-белых» основано лишь на одном факторе. И это не уверенность в том, что тренер удачно завершит сезон. Речь о том, что «Спартак» просто не смог и не сможет найти подходящую кандидатуру на замену Тедеско посреди сезона. Летом «красно-белым» должно быть проще выбрать тренера на рынке, особенно если команда пробьётся в еврокубки.