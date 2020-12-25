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​Калиниченко: «Мне кажется, что судьи убивали «Спартак» по указанию»

25 Декабря 2020, 22:50,

fratria.ru

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко высказался по поводу работы судей на матчах московской команды в этом сезоне.

«Конечно, судьи убивали «Спартак». Не знаю, почему. Моё мнение, что это было прямо указание от кого-то. На мой взгляд, это убийство. Не бывает такого в семи-восьми играх подряд…

Восемь скандальных игр с одной лишь командой. «Спартак», ВАР, ошибки… Даже с ВАР ошибались. Как можно было дать пенальти в матче против «Сочи»? Объясните мне пожалуйста. Логического объяснения у меня нет», - высказался Калиниченко в программе «Футбольный хейт» на YouTube.

Максим Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 год.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Максим Калиниченко
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