​Бенитес и Жардим – в шорт-листе «Спартака»

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25 Декабря 2020, 22:37,
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Доменико Тедеско продолжит работать главным тренером «Спартака», но, вероятно, покинет клуб в конце сезона по истечению срока контракта. В связи с этим москвичам придётся искать нового наставника. Как сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира, в шорт-листе «красно-белых» находятся два известных тренера – Рафаэль Бенитес и Леонарду Жардим.
У Бенитеса ещё год будет действовать контракт с китайским «Далянь Ифан», а вот Леонарду Жардим в настоящий момент не имеет клуба.
В своей публикации Николо Скира отмечает, что ранее наставник «Сассуоло» Роберто де Дзерби ответил «Спартаку» отказом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Рафаэль Бенитес, Леонарду Жардим
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