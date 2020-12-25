​Бенитес и Жардим – в шорт-листе «Спартака»

Доменико Тедеско продолжит работать главным тренером «Спартака», но, вероятно, покинет клуб в конце сезона по истечению срока контракта. В связи с этим москвичам придётся искать нового наставника. Как сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира, в шорт-листе «красно-белых» находятся два известных тренера – Рафаэль Бенитес и Леонарду Жардим.

У Бенитеса ещё год будет действовать контракт с китайским «Далянь Ифан», а вот Леонарду Жардим в настоящий момент не имеет клуба.

В своей публикации Николо Скира отмечает, что ранее наставник «Сассуоло» Роберто де Дзерби ответил «Спартаку» отказом.