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​Калиниченко: «Волшебников вроде Роналдиньо перестали делать, они не востребованы»

25 Декабря 2020, 22:19,

fratria.ru

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко в программе «Футбольный хейт» на YouTube коснулся темы современного футбола.

«Мне кажется, наш футбол полностью катится к роботизированным вещам. Не то, чтобы футболисты роботы, а просто они должны уметь всё и на каждом участке поля. У них в голове куча тактических схем, их можно встроить в любую схему.

Катастрофически стало мало уникальных звёзд – сейчас все всё могут. Это большая проблема футбола, на мой взгляд.

Таких как Роналдиньо, как Бекхэм, как Зидан, как Фигу, как Роберто Карлос, как Тотти – этих волшебников просто перестали делать. Они не востребованы», - сказал Калиниченко.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Максим Калиниченко
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