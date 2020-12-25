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​В руководстве «Спартака» мнения относительно Тедеско разошлись

25 Декабря 2020, 21:45,

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В пятницу стало известно о судьбе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско – немецкий специалист продолжит работать с командой до конца текущего сезона в рамках контракта. При этом в руководстве «красно-белых» мнения касательно Тедеско разошлись, о чём пишет инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Владелец московского клуба Леонид Федун организовал встречу, на которой по поводу Тедеско шли жаркие споры. Тех, кто выступил за сохранение немецкого тренера до конца сезона, оказалось большинство.

Ранее Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать свой контракт со «Спартаком», рассчитанный до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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