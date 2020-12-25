​ЦСКА показал свою версию «Один дома», в главной роли – Магнуссон

Культовый фильм «Один дома» давно стал настоящим символом новогодних праздников. Московский ЦСКА представил свою версию «Один дома», опубликовав короткий юмористический ролик в Twitter.

Главную роль исполнил защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. По сюжету команда «забыла» исландца, отправившись на зимний тренировочный сбор без него. Впрочем, Магнуссон стал весело проводить время, играя в симулятор футбола на большом экране «ВЭБ Арены» и забивая гол пятой точкой в свои ворота.

Продолжаем предновогодний сериал «Ирония игры, или с лёгким годом!»



Вашему вниманию первая серия самого популярного рождественского фильма «Один дома». В главной роли — Хёрдур @HordurM34 pic.twitter.com/KeLq1tamO0 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 25, 2020

Добавим, что после первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.