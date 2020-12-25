​ЦСКА показал свою версию «Один дома», в главной роли – Магнуссон

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25 Декабря 2020, 20:45,
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Культовый фильм «Один дома» давно стал настоящим символом новогодних праздников. Московский ЦСКА представил свою версию «Один дома», опубликовав короткий юмористический ролик в Twitter.
Главную роль исполнил защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. По сюжету команда «забыла» исландца, отправившись на зимний тренировочный сбор без него. Впрочем, Магнуссон стал весело проводить время, играя в симулятор футбола на большом экране «ВЭБ Арены» и забивая гол пятой точкой в свои ворота.
Продолжаем предновогодний сериал «Ирония игры, или с лёгким годом!»— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 25, 2020
Вашему вниманию первая серия самого популярного рождественского фильма «Один дома». В главной роли — Хёрдур @HordurM34 pic.twitter.com/KeLq1tamO0
Добавим, что после первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Хёрдур Магнуссон