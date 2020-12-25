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​ЦСКА показал свою версию «Один дома», в главной роли – Магнуссон

25 Декабря 2020, 20:45,

Global Look Press

Культовый фильм «Один дома» давно стал настоящим символом новогодних праздников. Московский ЦСКА представил свою версию «Один дома», опубликовав короткий юмористический ролик в Twitter.

Главную роль исполнил защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. По сюжету команда «забыла» исландца, отправившись на зимний тренировочный сбор без него. Впрочем, Магнуссон стал весело проводить время, играя в симулятор футбола на большом экране «ВЭБ Арены» и забивая гол пятой точкой в свои ворота.

 

Добавим, что после первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Хёрдур Магнуссон
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