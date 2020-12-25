​«Локомотив» покинул директор академии

Владимир Кузьмичев покинул должность директора академии «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Twitter. «Железнодорожники» поблагодарили Кузьмичева за работу и пожелали успехов в будущем.

Ранее «Локомотив» покинули ряд руководителей, в частности глава совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе. Это очень обрадовало многих болельщиков «железнодорожников», которые то и дело критиковали боссов клуба.

После первой части сезона «Локомотив» занимает только восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.