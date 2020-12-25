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​«Локомотив» покинул директор академии

25 Декабря 2020, 20:35,

ФК "Локомoтив"

Владимир Кузьмичев покинул должность директора академии «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Twitter. «Железнодорожники» поблагодарили Кузьмичева за работу и пожелали успехов в будущем.

Ранее «Локомотив» покинули ряд руководителей, в частности глава совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе. Это очень обрадовало многих болельщиков «железнодорожников», которые то и дело критиковали боссов клуба.

После первой части сезона «Локомотив» занимает только восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва
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