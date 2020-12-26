Пенсионеры-2020: 9 футболистов, завершивших карьеры в этом году

Время неумолимо идёт вперёд. Никто не молодеет. Ещё вчера этим парни тащили свои команды к победам, но сегодня они уже пенсионеры. Рассказываем о девяти игроках, которые завершили свои футбольные карьеры в 2020 году.

ИКЕР КАСИЛЬЯС

Легенда мадридского «Реала». Ни больше, ни меньше. Один из лучших вратарей в истории футбола, который выиграл едва ли не все возможные трофеи, включая Лигу чемпионов, чемпионат Европы и чемпионат мира. Касильяс – настоящее олицетворение мадридского «Реала».

Последние пять лет Икер успешно защищал ворота португальского «Порту». Возможно, защищал бы ещё, но в 2019-м он перенес инфаркт. Вернулся к тренировкам, однако возобновлять карьеру все-таки не стал. Официально Касильяс повесил свои перчатки на гвоздь в августе 2020-го.

Но не переживайте, Икер не остался без работы. Он уже получил небольшую должность советника в фонде мадридского «Реала». Говорят, скоро должен стать советником Флорентино Переса.

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ВЕНСАН КОМПАНИ

Бельгийцу всего 34 года, но он уже завершил с футболом. Как игрок – не как тренер. Компани после одиннадцати лет служения верой и правдой «Манчестер Сити» вернулся в свой альма-матер – «Андерлехт». Там он начинал свою футбольную карьеру, там он её и завершил.

Более того, Компани стал играющим тренером этой команды, а с августа 2020 года и вовсе получил назначение на должность главного тренера «Андерлехта». Хочется пожелать «Винни» исключительно удачи на этом непростом посту.

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ЛЕЙТОН БЭЙНС

Бэйнс – кумир всех болельщиков «Эвертона». Долгие годы именно Лейтон был главной звездой «ирисок», хотя выступал на не самой запоминающейся позиции левого защитника. Бэйнс провёл за «Эвертон» более 300 матчей и запомнился не только надёжной игрой в обороне, но и своими пушечными ударами и филигранными передачами.

Сейчас Бэйнс вошёл в тренерский штаб Карло Анчелотти, где постигает азы новой для себя профессии.

АНДРЕ ШЮРРЛЕ

Что русскому хорошо, немцу – смерть. После года аренды в московском «Спартаке» Андре Шюррле в 29 лет решил завершить карьеру. Решение шокирующее и неоднозначное.

Андре сообщил, что устал от многочисленных травм и хочет позаботиться о своём здоровье. Поездка в Москву однозначно не пошла ему на пользу. Как признавался сам Шюррле, он стал есть много мяса и совсем перестал быть дисциплинированным. Кроме того, Андре устал от бесконечной конкуренции в футболе на топ-уровне.

Хочется надеяться, что Шюррле найдет себе занятие по душе.

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КЛАУДИО ПИСАРРО

А вот перуанец Клаудио Писарро играл до 41 года! Этого парня точно в детстве уронили в элексир молодости. Удивительное дело, что с 1999 года он выступал в Бундеслиге на самом топовом уровне. Был ещё не самый удачный вояж в «Челси», но в Германии Писарро забивал и забивал регулярно.

Свою карьеру Писарро завершил на победной ноте – в стыковых матчах за право остаться в Бундеслиге. «Вердер» переиграл «Хайденхайм» и сохранил прописку в элите.

МАРИО ГОМЕС

Ещё один легендарный игрок из Бундеслиги, который попрощался с футболом в 2020-м. «СуперМарио» частенько критиковали на нерасторопность и «деревянность», но за свою карьеру он наколотил больше 200 мячей, а это, согласитесь, уровень.

Его лучшие годы пришлись на сезоны 2009-2013, когда он выступал в мюнхенской «Баварии». Вместе с ней он дважды выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, а заодно получил золотые медали в Лиге чемпионов.

АРИЦ АДУРИС

Один из лучших представителей баскского футбола в 21-м веке. Ариц Адурис успел поиграть за шесть клубов, но клубом всей его жизни стал, конечно же, «Атлетик» из Бильбао.

Что удивительно, Ариц стал показывать сверхрезультативность после того, как ему исполнилось 35 лет. Адурис забивал за «Атлетик» стабильно больше двадцати голов, но продолжаться это вечно не могло.

В 2020-м Ариц ушёл на пенсию, сказав, что проблемы со здоровьем не позволяют ему забивать голы с такой же регулярностью.

МИЛАН БАРОШ

Вы, скорее всего, думали, что Барош уже давно завершил карьеру? Я, если честно, тоже так думал. Но это не так. Чешский нападающий распрощался с футболом лишь в 2020-м. Почему же мы так думали? Просто вряд ли многие из нас следят за чемпионатом Чехии. Именно там и выступал Барош с сезона 2014/15.

Но, конечно же, мы будем помнить его как игрока «Ливерпуля». Именно там он провёл свои лучшие годы, став победителем Лиги чемпионов в сезоне 2004/05.

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ЛУСИО

Ок, ну тут вы точно должны быть в шоке. Бразилец Лусио тоже завершил свою карьеру именно в 2020 году.

Да-да, этот тот самый Лусио, который наводил страх на всех форвардов Европы, выступая за «Байер», «Баварию» и «Интер».

В 2013-м году Лусио вернулся на родину, где поиграл за несколько клубов. Последним стал «Бразильенсе» из четвёртого дивизиона.

Максим МАЛЮКОВ