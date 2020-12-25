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Экс-игрок «Спартака» Рыжков: «Черчесов сумел бы поставить игру и навести порядок в «Спартаке»

25 Декабря 2020, 20:27,

ФК "Краснодар"

Бывший игрок «Спартака» Владислав Рыжков считает главного тренера сборной России Станислава Черчесова лучшим вариантом замены Доменико Тедеско, который летом покинет «красно-белых». Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Кто, на ваш взгляд, был бы хорошей кандидатурой на роль главного тренера «Спартака»?

- На мой взгляд, «Спартак» сейчас играет, что называется, как придется. Не видна тренерская рука, одни эмоции. Хорошим вариантом было бы приглашение Станислава Черчесова и его штаба. Он бы сумел поставить игру и навести порядок. Несмотря на то, что у нас с ним были непростые отношения, я думаю, что это лучший кандидат.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Станислав Черчесов, Владислав Рыжков
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