Экс-игрок «Спартака» Рыжков: «Черчесов сумел бы поставить игру и навести порядок в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Владислав Рыжков считает главного тренера сборной России Станислава Черчесова лучшим вариантом замены Доменико Тедеско, который летом покинет «красно-белых». Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Кто, на ваш взгляд, был бы хорошей кандидатурой на роль главного тренера «Спартака»?

- На мой взгляд, «Спартак» сейчас играет, что называется, как придется. Не видна тренерская рука, одни эмоции. Хорошим вариантом было бы приглашение Станислава Черчесова и его штаба. Он бы сумел поставить игру и навести порядок. Несмотря на то, что у нас с ним были непростые отношения, я думаю, что это лучший кандидат.

Сергей Румянцев