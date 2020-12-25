«Зенит» оштрафован на 410 тысяч по итогам матча со «Спартаком», «красно-белые» - на 100 тысяч

Сегодня, 25 декабря, состоялось заседание КДК РФС, на которым были приняты ряд решений по матчу между «Зенитом» и «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба РФС, «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности. Помимо этого, питерский клуб оштрафован на 200 тысяч за неправомерные действия зрителей, на 50 тысяч нарушения зрителями антикоронавирусного регламента и за скандирование оскорбительных выражений на 60 тысяч.

И «Спартак» в свою очередь не обошёлся без штрафа. «Красно-белые» должны выплатить 100 тысяч за неправомерные действия зрителей.

Напомним, что встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 3:1.