Их больше не вернуть: Главные футбольные потери 2020 года

2020-й год получился, прямо скажем, не самым простым. Отрицательных событий, к сожалению, было куда больше, чем положительных. Мы решили вспомнить тех футболистов и тренеров, которых не стало в 2020-м году. Наша статья – в их честь!

ДИЕГО МАРАДОНА

Безусловно, главная футбольная потеря года – это кончина Диего Армандо Марадоны. Человек, который влюбил в свою игру миллионы людей по всему миру. Даже те, кто не любит футбол, прекрасно знали, что есть такой легендарный игрок – Марадона.

Для Аргентины Марадона был не просто футболистом, он был футбольным богом. Его таланту преклонялись и прощали абсолютно всю.

Уход из жизни Марадоны – невосполнимая утрата для всего футбольного мира.

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ВИКТОР ПОНЕДЕЛЬНИК

В 2020-м ушёл из жизни последний советский обладатель титула чемпиона Европы 1960 года по футболу Виктор Понедельник. Его «золотой» гол в СССР стал символом первого футбольного успеха советского и российского футбола на европейской арене.

Понедельник состоялся не только как футболист, но и как журналист. Долгие годы он был главным редактором легендарного журнала «Футбол-Хоккей».

ВАСИЛИЙ КУЛЬКОВ

Легендарному футболисту московского «Спартака» было совсем немного – 54 года. Он больше года сражался с раком, но после перенесенного коронавируса страшная болезнь дала знать о себе.

Кульков – один из первых российских игроков, о которых узнали в Европе. Он великолепно выступал за «Бенфику» и «Порту». Успел поиграть за английский «Миллоулл» и португальскую «Алаверку».

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ВАЛЕРИЙ РЕЙНГОЛЬД

«Всадник без головы», «Рэкс», «Электричка» - так звали Валерия Леонидовича Рейнгольда, когда он выступал за московский «Спартак» в шестидесятые годы.

Рейнгольд регулярно выступал футбольным экспертом на ТВ и в прессе, радуя болельщиков своими точными и хлесткими комментариями. В феврале 2020-го года Рейнгольд скончался прямо во время турнира в память Владимира Степанова. Медики диагностировали у Рейнгольда инфаркт.

ПАОЛО РОССИ

Итальянец Паоло Росси – звезда чемпионата мира 1982 года в Испании. Тогда «скуадра адзурра» заслуженно завоевала золотые медали, а Росси стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть голов. Тогда же Росси получил «Золотой» мяч.

Росси вошёл в список ФИФА 100, а также в число величайших футболистов двадцатого века по версии World Soccer.

По завершению карьеры Росси успешно работал на телевидении в качестве эксперта.

МИШЕЛЬ ИДАЛЬГО

В возрасте 87-ми лет скончался французский футболист и тренер Мишель Идальго. Практически всю свою карьеру Идальго провёл в «Монако», отыграв за этот клуб более 300 матчей, но его главное достижение – это работа со сборной Франции. В 1984-м году французы под его началом сумели стать чемпионами Европы.

ПИТЕР БОНЕТТИ

Английский вратарь Питер Бонетти является настоящей легендой «Челси». Он провёл больше всего матчей за эту команду – 729! Бонетти защищал цвета «синих» с 1960 по 1979 годы.

Он был и в числе легендарной сборной Англии, которая сумела стать чемпионом мира в уже далёком 1966 году.

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ДЖЕК ЧАРЛЬТОН

Ещё один чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии, который ушел из жизни на 86-м году.

Джек Чарльтон всю свою карьеру провёл за «Лидс Юнайтед». ОН начал заниматься футболом в 1950-м году за эту команду и в ней же завершил карьеру спустя 23 года! Настоящий образец лояльности.

Чарльтон – офицер ордена Британской империи.

НОББИ СТАЙЛЗ

Стайлз также выигрывал чемпионат мира 1966 года, а спустя два года он был бронзовым призёром европейского первенства.

Нобби прекрасно знаком болельщикам «Манчестер Юнайтед», ведь именно за неё он провел более 300 официальных матчей, а в начале 90-х годов входил в тренировочный штаб сэра Алекса Фергюсона.

ПАПА БУБА ДИОП

Самый молодой в этом печальном списке. Сенегальский игрок скончался в возрасте 42 лет. Футбольный мир узнал о нем в 2002-м году, когда Диоп забил гол в ворота сборной Франции на чемпионате мира и вышел в четвертьфинал мундиаля с яркой сенегальской сборной.

Практически всю свою карьеру Диоп провёл в Англии, выступая за «Фулхэм» и «Портсмут».

Диоп скончался из-за болезни Шарко-Мари-Тута и бокового амиотрофического склероза.

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ЖЕРАР УЛЬЕ

Легендарный французский тренер скончался на 74-м году жизни. Жерар Улье прекрасно известен как во Франции, так и в Англии. У себя на родине он успешно тренировал «ПСЖ» и «Лион», но наибольших успехов он добился с «Ливерпулем», когда завоевал с этой командой ряд трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.

Улье – обладатель орденов Почётного легиона и Британской империи.

Ещё немало великих людей ушли от нас в 2020-м году. Светлая им память!