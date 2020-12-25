Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Opta назвала символическую сборную РПЛ по итогам первой части сезона, в ней два футболиста «Спартака», но нет Дзюбы

25 Декабря 2020, 19:12,

Евро-Футбол.Ру

Специализирующаяся на футбольной статистике компания Opta назвала символическую сборную российской Премьер-лиги по итогам первой части сезона.

«Твиттер» телеканала «Матч Премьер» выложил команду, она выглядит следующим образом:

Сафонов («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»), Мурило («Локомотив»), Жиго («Спартак»), Кулаков («Урал»), Нобоа («Сочи»), Абильдгор («Рубин»), Кабелла («Краснодар»), Влашич (ЦСКА), Ларссон («Спартак»), Азмун («Зенит»).

Напомним, что в чемпионате России было сыграно девятнадцать туров, на данный момент лидером является «Зенит», следом идут ЦСКА и «Спартак» соответственно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Артём Дзюба
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