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Актёр Еремеев: «Пока на горизонте нет ни одного специалиста, ради которого «Спартаку» стоило бы спешить»

25 Декабря 2020, 16:43,

Global Look Press

Актёр театра и кино Тимур Еремеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

- Во-первых, думаю, что у «Спартака» сейчас всё весьма неплохо. Отставание от лидера не критичное, перерыв в целом на руку.

Причин для паники нет ни каких. Тедеско - профессионал и трудоголик, для него не составит никакого труда мотивировать себя и команду на вторую часть чемпионата.
Во многих топ клубах Европы среди тренеров принято озвучивать позицию по своему будущему заранее. И это не мешает им показывать результат. Примеров масса.
В том числе и по этим причинам, воспринимать слова Доменико, как скрытую просьбу о немедленном увольнении и менять тренера уже зимой было бы крайне неосторожно. Не нужно суетиться и терять сезон.
Что будет летом? Кто придёт на пост главного тренера? На взвешенные раздумья и аналитический подбор есть ещё полгода! Пока на горизонте нет ни одного специалиста, ради которого стоило бы спешить.
Тот же Массимо Карерра вполне сможет отдохнуть 6 месяцев после увольнения из АЕКа. Хотя мне почему-то кажется, что его не вернут... Просто на уровне интуиции.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Тимур Еремеев
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