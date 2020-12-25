Актёр Еремеев: «Пока на горизонте нет ни одного специалиста, ради которого «Спартаку» стоило бы спешить»

Актёр театра и кино Тимур Еремеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

- Во-первых, думаю, что у «Спартака» сейчас всё весьма неплохо. Отставание от лидера не критичное, перерыв в целом на руку.

Причин для паники нет ни каких. Тедеско - профессионал и трудоголик, для него не составит никакого труда мотивировать себя и команду на вторую часть чемпионата.

Во многих топ клубах Европы среди тренеров принято озвучивать позицию по своему будущему заранее. И это не мешает им показывать результат. Примеров масса.

В том числе и по этим причинам, воспринимать слова Доменико, как скрытую просьбу о немедленном увольнении и менять тренера уже зимой было бы крайне неосторожно. Не нужно суетиться и терять сезон.

Что будет летом? Кто придёт на пост главного тренера? На взвешенные раздумья и аналитический подбор есть ещё полгода! Пока на горизонте нет ни одного специалиста, ради которого стоило бы спешить.

Тот же Массимо Карерра вполне сможет отдохнуть 6 месяцев после увольнения из АЕКа. Хотя мне почему-то кажется, что его не вернут... Просто на уровне интуиции.

Сергей Румянцев