«Сочи» хочет арендовать Кокорина и Мостового

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25 Декабря 2020, 16:21,
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«Сочи» планирует усилиться в зимнее трансферное окно.
Как сообщает sport24, сочинцы изучают возможность аренды нападающего «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.
Напомним, что Кокорин уже выступал за «Сочи» во второй половине прошлого сезона. Александр перешёл в «Спартак» в августе, за это время он сыграл лишь десять матчей за клуб, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Что касается Мостового, то 23-летний полузащитник сыграл за «Зенит» 22 матча в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал две голевые передачи.
«Сочи» после девятнадцати туров занимает четвертое место в чемпионате России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Александр Кокорин, Сочи, Трансферы футбола - зима 2021, Андрей Мостовой
Мостового вряд ли...А вот Кокорина надо забирать.... Не зря он отмываться после свинарника на Мальдивы улетел...)))