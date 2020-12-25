«Сочи» хочет арендовать Кокорина и Мостового

«Сочи» планирует усилиться в зимнее трансферное окно.

Как сообщает sport24, сочинцы изучают возможность аренды нападающего «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

Напомним, что Кокорин уже выступал за «Сочи» во второй половине прошлого сезона. Александр перешёл в «Спартак» в августе, за это время он сыграл лишь десять матчей за клуб, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Что касается Мостового, то 23-летний полузащитник сыграл за «Зенит» 22 матча в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал две голевые передачи.

«Сочи» после девятнадцати туров занимает четвертое место в чемпионате России.