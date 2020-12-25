Полузащитник Азер Алиев покинул «Уфу».

Как сообщает пресс-служба башкирского клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Клуб благодарит Азера за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» - говорится в заявлении.

26-летний полузащитник выступал за «Уфу» с 31 августа 2018 года, а до окончания его соглашения с клубом оставалось ещё шесть месяцев. В нынешнем сезоне Алиев сыграл четырнадцать матчей в российской Премьер-лиге и отметился одним забитым голом.

После девятнадцати туров «Уфа» занимает предпоследнее место в чемпионате России.