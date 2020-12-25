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25 Декабря 2020, 15:44,
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Полузащитник Азер Алиев покинул «Уфу».
Как сообщает пресс-служба башкирского клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«Клуб благодарит Азера за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» - говорится в заявлении.
26-летний полузащитник выступал за «Уфу» с 31 августа 2018 года, а до окончания его соглашения с клубом оставалось ещё шесть месяцев. В нынешнем сезоне Алиев сыграл четырнадцать матчей в российской Премьер-лиге и отметился одним забитым голом.
После девятнадцати туров «Уфа» занимает предпоследнее место в чемпионате России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Уфа, Азер Алиев