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Широков приговорён к 100 часам обязательных работ и оштрафован на 100 тысяч рублей

25 Декабря 2020, 15:07,

fratria.ru

Суд вынес решение по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

Как сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, Широков приговорен к 100 часам обязательных работ и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Напомним, что Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского турнира.

Отметим, что пострадавший затребовал у Романа 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

Широков завершил карьеру футболиста в 2016-м году, он дважды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка УЕФА, дважды выигрывал Суперкубок России, однажды Кубок России и один раз Суперкубок УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роман Широков
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Комментарии (4)
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1
crocodile
25 Декабря 2020, 16:15

как раз хватит, чтобы нанять 5 уподъездных, шоб они ромку слегка приголубили после работы.

1
MaximV
25 Декабря 2020, 15:34

Ну это же не Пака толкнуть.
Там тюрьма, а здесь штраф.
Гнилое правосудие.

0
Misha_diablo_football
25 Декабря 2020, 16:52

Пак влиятельный государственный деятель, а Данченков обычный любительский судья.... Широков зверь каких не видал свет, в любительском матче избить судью это жесть !!!!...

3
Zenituwka
25 Декабря 2020, 15:31

Вот вам и пожалуйста. Избил арбитра на спортивном мероприятии ни за что и штраф+ общественные. Кокорин и Мамаев ответили агрессией на агрессию и отсидели. Правильно, не чиновника же оприходовали.

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