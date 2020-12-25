Широков приговорён к 100 часам обязательных работ и оштрафован на 100 тысяч рублей

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25 Декабря 2020, 15:07,
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Суд вынес решение по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.
Как сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, Широков приговорен к 100 часам обязательных работ и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Напомним, что Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского турнира.
Отметим, что пострадавший затребовал у Романа 500 тысяч рублей в качестве компенсации.
Широков завершил карьеру футболиста в 2016-м году, он дважды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка УЕФА, дважды выигрывал Суперкубок России, однажды Кубок России и один раз Суперкубок УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Роман Широков
как раз хватит, чтобы нанять 5 уподъездных, шоб они ромку слегка приголубили после работы.
Ну это же не Пака толкнуть.
Там тюрьма, а здесь штраф.
Гнилое правосудие.
Пак влиятельный государственный деятель, а Данченков обычный любительский судья.... Широков зверь каких не видал свет, в любительском матче избить судью это жесть !!!!...
Вот вам и пожалуйста. Избил арбитра на спортивном мероприятии ни за что и штраф+ общественные. Кокорин и Мамаев ответили агрессией на агрессию и отсидели. Правильно, не чиновника же оприходовали.