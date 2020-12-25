Широков приговорён к 100 часам обязательных работ и оштрафован на 100 тысяч рублей

Суд вынес решение по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

Как сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, Широков приговорен к 100 часам обязательных работ и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Напомним, что Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского турнира.

Отметим, что пострадавший затребовал у Романа 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

Широков завершил карьеру футболиста в 2016-м году, он дважды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка УЕФА, дважды выигрывал Суперкубок России, однажды Кубок России и один раз Суперкубок УЕФА.