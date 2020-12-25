Геркус – о решении «Спартака» оставить Тедеско: «Отложили решение проблемы на конец весны»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение руководства «Спартака» оставить главного тренера Доменико Тедеско до конца сезона.

«Редкая ситуация, когда один тренер работает при трёх разных директорах. Видимо, замену найти оказалось непросто, вот и отложили решение проблемы на конец весны», - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, что Тедеско объявил о решении не продлевать контракт со «Спартаком» после матча с «Зенитом» (1:3). Таким образом, немецкий специалист покинет Россию в конце сезона.

«Спартак» после девятнадцати туров занимает третье место в турнирной таблице. «Красно-белые» по-прежнему сохраняют шансы и на победу в Кубке России.