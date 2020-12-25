Карпов рассказал о задачах ЦСКА на нынешний сезон

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов рассказал, какие задачи на сезон стоят перед командой.

«Мы должны попасть в Лигу чемпионов, то есть закончить чемпионат не ниже второго места. Думаю, что мы можем побороться с «Зенитом» и за чемпионство», - цитирует Карпова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «армейцы» вылетели из Лиги Европы, заняв последнюю строчку в группе. Что касается чемпионата России, то дела у «армейцев» идут неплохо, после девятнадцати туров ЦСКА располагается на втором месте, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Отметим, что Карпов недавно продлил контракт с клубом, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.