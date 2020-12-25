Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Карпов рассказал о задачах ЦСКА на нынешний сезон

25 Декабря 2020, 14:21,

Global Look Press

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов рассказал, какие задачи на сезон стоят перед командой.

«Мы должны попасть в Лигу чемпионов, то есть закончить чемпионат не ниже второго места. Думаю, что мы можем побороться с «Зенитом» и за чемпионство», - цитирует Карпова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «армейцы» вылетели из Лиги Европы, заняв последнюю строчку в группе. Что касается чемпионата России, то дела у «армейцев» идут неплохо, после девятнадцати туров ЦСКА располагается на втором месте, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Отметим, что Карпов недавно продлил контракт с клубом, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Вадим Карпов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола