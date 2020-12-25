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Тедеско: «Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной»

25 Декабря 2020, 14:10,

Global Look Press

Московский «Спартак» подтвердил, что главный тренер Доменико Тедеско проработает в клубе до конца контракта.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения», - цитирует немецкого специалиста пресс-служба «красно-белых».

Напомним, что ранее Тедеско заявил о намерении не продлевать контракт со «Спартаком». Действующее соглашение Доменико с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Спартак» под руководством 35-летнего специалиста занимает третье место после девятнадцати туров, отставая от лидера на шесть зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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