Тедеско: «Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной»

Московский «Спартак» подтвердил, что главный тренер Доменико Тедеско проработает в клубе до конца контракта.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения», - цитирует немецкого специалиста пресс-служба «красно-белых».

Напомним, что ранее Тедеско заявил о намерении не продлевать контракт со «Спартаком». Действующее соглашение Доменико с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Спартак» под руководством 35-летнего специалиста занимает третье место после девятнадцати туров, отставая от лидера на шесть зачетных баллов.