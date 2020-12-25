«Спартак» принял решение о будущем Тедеско

Стала известна судьба Доменико Тедеско в московском «Спартаке». Немецкий специалист остается в клубе. Ранее тренер заявил, что не собирается продлевать контракт с «красно-белыми», который истекает летом 2021-го года.

Как сообщает телеграм-канал «Спартак КБ Телега», это решение предварялось разговором с футболистами. Лидеры команды заверили, что готовы продолжать выступать под руководством Тедеско и хотят пробиться в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» может уволить немецкого наставника до Нового года.

После 19 туров чемпионата России московский клуб занимает третье место в турнирной таблице.