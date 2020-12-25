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«Спартак» принял решение о будущем Тедеско

25 Декабря 2020, 13:53,

Global Look Press

Стала известна судьба Доменико Тедеско в московском «Спартаке». Немецкий специалист остается в клубе. Ранее тренер заявил, что не собирается продлевать контракт с «красно-белыми», который истекает летом 2021-го года.

Как сообщает телеграм-канал «Спартак КБ Телега», это решение предварялось разговором с футболистами. Лидеры команды заверили, что готовы продолжать выступать под руководством Тедеско и хотят пробиться в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» может уволить немецкого наставника до Нового года.

После 19 туров чемпионата России московский клуб занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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