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Широков заявил в суде, что находится на грани нищеты

25 Декабря 2020, 13:08,

ФК "Краснодар"

Сегодня, 25-го декабря, состоялось судебное заседание в отношении бывшего полузащитника «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Романа Широкова.

Как сообщает издание Sport24, экс-игрок сборной России предъявил документы, что он сейчас работает за 50 тысяч рублей в месяц. С учетом того, что его семья, как он заявил, составляет восемь человек, он находится на грани нищеты.

Футбольный судья Никита Данченков, которого Широков избил во время любительского поединка, затребовал 500 тысяч рублей компенсации.

Ранее стало известно, что Широкову грозит один год и десять месяцев тюрьмы за избиение арбитра.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роман Широков
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