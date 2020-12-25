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Широкову грозит 1 год и 10 месяцев тюрьмы за избиение арбитра

25 Декабря 2020, 11:59,

fratria.ru

Сегодня, 25-го декабря, проходит судебное заседание по делу в отношении бывшего футболиста сборной России и московского «Спартака» Романа Широкова.

Как информирует телеграм-канал Mash, сторона обвинения затребовала для экс-игрока один год и десять месяцев тюремного заключения. Кроме того, прокурор попросил частично удовлетворить гражданский иск судьи Никиты Данченкова на 150 тысяч рублей.

Напомним, что в августе Широков напал на Данченкова во время поединка любительского турнира. После одного из эпизодов арбитр показал Роману красную карточку, за что футболист ударил рефери в лицо.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роман Широков
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
25 Декабря 2020, 12:18

крепись тезка

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