Васин с огромным отрывом лидирует в опросе за лучшего футболиста ЦСКА после рекламы ВГИК

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25 Декабря 2020, 11:49,
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На официальном сайте московского ЦСКА проходит голосование за лучшего игрока команды по итогам ноября-декабря 2020-го года.
Первое место в опросе с огромным отрывом занимает защитник команды Виктор Васин, который ничем примечательным не отметился в данный отрезок времени. На первое место в голосовании защитник вырвался после рекламы ВГИК в «Телеграме».
До публикации рекламы лидировал в опросе хорватский полузащитник Никола Влашич, однако в настоящий момент хавбек имеет почти в 5 раз меньше голосов, чем Васин.
На зимний перерыв ЦСКА ушел на втором месте в турнирной таблице РПЛ. На счету «армейцев» 37 набранных баллов, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 41 очко.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Васин