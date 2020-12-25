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Васин с огромным отрывом лидирует в опросе за лучшего футболиста ЦСКА после рекламы ВГИК

25 Декабря 2020, 11:49,

Евро-Футбол.Ру

На официальном сайте московского ЦСКА проходит голосование за лучшего игрока команды по итогам ноября-декабря 2020-го года.

Первое место в опросе с огромным отрывом занимает защитник команды Виктор Васин, который ничем примечательным не отметился в данный отрезок времени. На первое место в голосовании защитник вырвался после рекламы ВГИК в «Телеграме».

До публикации рекламы лидировал в опросе хорватский полузащитник Никола Влашич, однако в настоящий момент хавбек имеет почти в 5 раз меньше голосов, чем Васин.

На зимний перерыв ЦСКА ушел на втором месте в турнирной таблице РПЛ. На счету «армейцев» 37 набранных баллов, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 41 очко.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Васин
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