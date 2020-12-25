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Уткин - о смене гендиректора в «Локомотиве»: «Козёл пришёл растить капусту»

25 Декабря 2020, 10:25,

Global Look Press

Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, высказался о смене генерального директора в московском «Локомотиве».

«Леонченко назначили... Люди меняются, конечно, но вообще - козел пришел растить капусту. В добрый путь, «Локомотив», - гласит сообщение Уткина в «Твиттере».

Ранее пост гендиректора «железнодорожников» покинул Василий Кикнадзе. Также из столичного клуба ушел председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

«Локомотив» с 28 набранными баллами занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнюю позицию в своей группе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Василий Уткин
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Комментарии (2)
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1
Манчестерский Иппатий
25 Декабря 2020, 12:03

Опять коньячку хряпнул Васютка. Или курнул чего-то? И бредит козлами с капустой... С кем поведешься...

2
Сосновский Анатолий
25 Декабря 2020, 11:58

Заткните рот этому спившемуся КОЗЛУ Уткину!!!

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