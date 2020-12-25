Уткин - о смене гендиректора в «Локомотиве»: «Козёл пришёл растить капусту»

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25 Декабря 2020, 10:25,
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Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, высказался о смене генерального директора в московском «Локомотиве».
«Леонченко назначили... Люди меняются, конечно, но вообще - козел пришел растить капусту. В добрый путь, «Локомотив», - гласит сообщение Уткина в «Твиттере».
Ранее пост гендиректора «железнодорожников» покинул Василий Кикнадзе. Также из столичного клуба ушел председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
«Локомотив» с 28 набранными баллами занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнюю позицию в своей группе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Василий Уткин
Опять коньячку хряпнул Васютка. Или курнул чего-то? И бредит козлами с капустой... С кем поведешься...
Заткните рот этому спившемуся КОЗЛУ Уткину!!!