Егоров назвал зарплату Николича в «Локомотиве»

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25 Декабря 2020, 10:18,
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Журналист Сергей Егоров на своем канале в Youtube рассказал, сколько зарабатывает сербский специалист Марко Николич в московском «Локомотиве».
Согласно информации инсайдера, заработная плата 41-летнего наставника в российском клубе составляет 700 тысяч евро в месяц.
Николич был назначен главным тренером «железнодорожников» 14-го мая 2020-го года, сменив на этом посту Юрия Сёмина.
Под руководством серба москвичи заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, не одержав ни одной победы. В чемпионате России «Локомотив» набрал 28 очков и занимает восьмое место после 19 туров.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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