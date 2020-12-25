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Егоров назвал зарплату Николича в «Локомотиве»

25 Декабря 2020, 10:18,

Global Look Press

Журналист Сергей Егоров на своем канале в Youtube рассказал, сколько зарабатывает сербский специалист Марко Николич в московском «Локомотиве».

Согласно информации инсайдера, заработная плата 41-летнего наставника в российском клубе составляет 700 тысяч евро в месяц.

Николич был назначен главным тренером «железнодорожников» 14-го мая 2020-го года, сменив на этом посту Юрия Сёмина.

Под руководством серба москвичи заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, не одержав ни одной победы. В чемпионате России «Локомотив» набрал 28 очков и занимает восьмое место после 19 туров.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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Комментарии (1)
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odessa83234
25 Декабря 2020, 12:47

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