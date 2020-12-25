Орлов - о лучшем тренере России: «Мусаев ничего не выиграл, а у Семака есть титулы»

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему выбрал наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером России по итогам уходящего года.

«Я назвал Семака лучшим. После этого мне написали: «Мусаев - единственный, кто прошел с командой в еврокубках». Но он же ничего не выиграл. Семак выиграл два титула и Кубок. Приз должен получать тот, кто заработал», - поведал комментатор на Youtube-канале «ГСО Live».

После 19 сыгранных туров российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 41 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет четыре балла.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится 27-го февраля.