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Орлов - о лучшем тренере России: «Мусаев ничего не выиграл, а у Семака есть титулы»

25 Декабря 2020, 08:52,

twitter.com

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему выбрал наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером России по итогам уходящего года.

«Я назвал Семака лучшим. После этого мне написали: «Мусаев - единственный, кто прошел с командой в еврокубках». Но он же ничего не выиграл. Семак выиграл два титула и Кубок. Приз должен получать тот, кто заработал», - поведал комментатор на Youtube-канале «ГСО Live».

После 19 сыгранных туров российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 41 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет четыре балла.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Семак, Геннадий Орлов, Мурад Мусаев
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Комментарии (2)
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1
Spirit
25 Декабря 2020, 09:59

Как Семак выиграл титулы вся страна видела и поэтому Зинку в Европе отодрали, а дебютант ЛЧ смог попасть в ЛЕ!
То что титулы Семака воняют говнецом и болотным газом ЛЧ ярко это продемонстрировала!

0
ингерман
25 Декабря 2020, 09:35

ай.. если у нас лючие тренера - флегма с недоучкой - эцо полный атас! )))

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