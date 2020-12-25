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Евсеев назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ

25 Декабря 2020, 00:35,


Экс-тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.

«Для меня как для тренера один из главных критериев в оценке игрока – стабильность. Поэтому Влашич. Стабилен, с отличными качествами, лидер. ЦСКА много очков набрал благодаря его игре», - написал Евсеев в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Влашич сыграл семнадцать матчей за ЦСКА, забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Контракт хорватского полузащитника с «армейцами» рассчитан до 30 июня 2024 года.

ЦСКА Влашича занимает второе место в чемпионате России после девятнадцати туров. Отставание от первого места составляет четыре зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вадим Евсеев, Никола Влашич
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